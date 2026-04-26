«Росэл» представил промышленную ИИ-платформу для работы с документами

ShokinGPT построен как мультиагентная система: набор специализированных помощников отвечает за подготовку документов, обработку обращений в техподдержку, работу с номенклатурой и аналитикой. Встроены инструменты для текстов, PDF, таблиц, расшифровки аудио с разделением спикеров, построения диаграмм и анализа кода.

По данным разработчика, использование системы сокращает время поиска информации до 80% и экономит от 3 до 5 рабочих часов в день на одного сотрудника. Сейчас платформа уже применяется на предприятии «Исток» им. А. И. Шокина для распределения заявок и приведения номенклатуры к единому стандарту. В будущем ее планируют использовать в инженерных процессах, с телеметрией оборудования и конструкторской документацией.