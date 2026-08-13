«Росэл» расширил отечественную платформу для проектирования

Сейчас в системе работают T-FLEX CAD, КОМПАС-3D, Delta Design, ЛОГОС и ГАММА. Они позволяют создавать модели и чертежи, проектировать печатные платы, а также проводить виртуальные прочностные и физические испытания.

Расчетные инструменты, включая CAE-платформу ENGEE, могут размещаться в суперкомпьютерной среде, что снижает требования к локальным серверам. Модульная архитектура позволяет добавлять новое ПО без изменения базовой инфраструктуры.

В 2026 году планируется интеграция САПР «Макс», МАКС. EDA и ПК «Надежность». Комплекс рассчитан на проектирование изделий без использования зарубежного программного обеспечения.