«Росэл» расширил отечественную платформу для проектирования

Опубликовано 13 августа 2026, 19:421 мин.
«Росэл» расширил отечественную платформу для проектированияПАК САПР объединяет российские инженерные системы
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, расширил программно-аппаратный комплекс ПАК САПР. Платформа объединяет российские средства 2D и 3D-моделирования, инженерных расчетов и управления жизненным циклом изделий.
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Сейчас в системе работают T-FLEX CAD, КОМПАС-3D, Delta Design, ЛОГОС и ГАММА. Они позволяют создавать модели и чертежи, проектировать печатные платы, а также проводить виртуальные прочностные и физические испытания.
Расчетные инструменты, включая CAE-платформу ENGEE, могут размещаться в суперкомпьютерной среде, что снижает требования к локальным серверам. Модульная архитектура позволяет добавлять новое ПО без изменения базовой инфраструктуры.
В 2026 году планируется интеграция САПР «Макс», МАКС. EDA и ПК «Надежность». Комплекс рассчитан на проектирование изделий без использования зарубежного программного обеспечения.