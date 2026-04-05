«Росэл» разработал аэростат для связи в зонах с плохим покрытием

Аппарат поднимает радиомодуль на высоту до 300 метров, закрепленный на автомобильной платформе тросами. Благодаря этому рельеф местности практически не влияет на качество сигнала. Установленная широконаправленная антенна обеспечивает мобильную связь в радиусе 10 километров со скоростью 30 Мбит/сек.

Объем оболочки составляет 240 кубических метров, полезная нагрузка — до 45 килограммов. Устройство способно находиться в рабочем состоянии на высоте до одного месяца, питание радиомодуля поступает по композитному кабель-тросу. Первый аппарат уже прошел тестовую эксплуатацию на сетях связи.

Аэростат может использоваться в зонах ЧС, в местах работы добывающих компаний, на массовых мероприятиях и над акваториями.