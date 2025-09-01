«Росэл» разработал миниатюрные резонаторы для телекоммуникаций

Как сообщили в пресс-службе холдинга, резонаторы являются ключевыми элементами источников высокостабильных радиочастотных колебаний. Они обеспечивают точную работу радиопередатчиков, микроконтроллеров и других электронных устройств, где требуется синхронизация операций.

Ученые Омского НИИ приборостроения первыми в России разработали резонаторы на частоты до 200 МГц в корпусах размером 2×1,6 мм и до 300 МГц в корпусах 3,2×2,5 мм. Изделия работают в температурном диапазоне от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия и обладают высокой точностью настройки.

Для массового производства создан автоматизированный участок, где роботизированная линия выполняет механическую обработку, монтаж и контроль параметров. Это позволило снизить стоимость компонентов до уровня аналогов из Юго-Восточной Азии.

Как отметил генеральный директор ОНИИП Владимир Березовский, автоматизация позволяет выпускать до 300 тысяч резонаторов в год при сохранении высокого качества продукции.