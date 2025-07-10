«Росэл» создал новые станки для высокоточной металлообработки

Ротационно-ковочная машина обрабатывает прутки и трубки диаметром от 5 до 22 мм с точностью до 0,1 мм. Установка нагрева выпрямляет деформированные заготовки с помощью электрического тока, исключая необходимость дополнительной термообработки. Оба станка оснащены программируемыми панелями управления и могут работать в автоматическом режиме.

Как отмечают разработчики, совместное использование этого оборудования позволяет создать технологическую линию для обработки различных сплавов, включая жаропрочные материалы на основе титана и вольфрама. Станки предназначены для производства деталей высокоточной техники.

По словам представителей НИИ СВТ, институт обладает необходимыми компетенциями для разработки специализированного оборудования.