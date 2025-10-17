«Росэл» усовершенствует систему виртуализации с помощью ИИ

Система ECP VeiL предназначена для работы на стандартных аппаратных платформах и обеспечивает централизованное управление виртуальной инфраструктурой. Модернизация предполагает использование алгоритмов искусственного интеллекта для автоматического распределения процессорного времени, оперативной памяти, дискового пространства и сетевых каналов.

Разработкой усовершенствований занимается НИИ «Масштаб», входящий в концерн «Автоматика». Специалисты института создают систему прогнозирования нагрузки, которая будет включать модули сбора данных, анализа информации и управления ресурсами. Это позволит заранее оптимизировать использование вычислительных мощностей.

По словам генерального директора НИИ «Масштаб» Антона Балицкого, внедрение технологий ИИ повысит устойчивость и безопасность информационной инфраструктуры.