«Росэл» выпустил платы для космических бортовых систем

Такие платы нужны в спутниковых и радиолокационных системах, телекоммуникациях и беспроводной связи. Книжная конструкция позволяет соединять несколько субблоков через шарнирные узлы. Это повышает устойчивость к вибрации, помогает отводить тепло и уменьшает общие размеры и вес устройства.

Для гибкой части использован полиимид, который выдерживает температуру пайки выше 260 градусов Цельсия. Жёсткая часть выполнена из стеклотекстолита с влагопоглощением менее 0,2%. Прототип уже представлен на выставке «ЭкспоЭлектроника-2026» в Москве. Разработкой занималось производственное объединение «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика».