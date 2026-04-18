«Росэл» выпустил платы для космических бортовых систем

Опубликовано 18 апреля 2026, 13:16
«Росэл» выпустил платы для космических бортовых системИзделия выполнены в книжной конструкции
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, выпустил опытную партию печатных плат нового типа. Они сочетают в себе жесткие и гибкие секции, собраны по так называемой книжной конструкции и предназначены для передачи радиосигналов высокой частоты.
Такие платы нужны в спутниковых и радиолокационных системах, телекоммуникациях и беспроводной связи. Книжная конструкция позволяет соединять несколько субблоков через шарнирные узлы. Это повышает устойчивость к вибрации, помогает отводить тепло и уменьшает общие размеры и вес устройства.
Для гибкой части использован полиимид, который выдерживает температуру пайки выше 260 градусов Цельсия. Жёсткая часть выполнена из стеклотекстолита с влагопоглощением менее 0,2%. Прототип уже представлен на выставке «ЭкспоЭлектроника-2026» в Москве. Разработкой занималось производственное объединение «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика».