Опубликовано 15 апреля 2026, 19:58
«Росэл» запустил выпуск буферных усилителей для электроники

Освоено более 30 типономиналов устройств
Холдинг «Росэл», входящий в Ростех, запустил серийное производство более 30 типономиналов буферных усилителей. Эти компоненты нужны для радиоаппаратуры, систем сбора и хранения данных, а также космических аппаратов. По словам директора по развитию бизнеса НПП «Пульсар» Антона Трофимова, новые комплектующие помогают укреплять технологический суверенитет страны.
Буферные усилители увеличивают значение тока и сохраняют стабильность сигнала без повышения напряжения. Это позволяет заметно снизить уровень помех при передаче радиосигнала. В аудиосистемах усилители сохраняют чистый звук при записи и воспроизведении.

На первом этапе планируется выпускать около 2 тысяч изделий в год. При выходе на полную мощность объем производства достигнет 10 тысяч усилителей ежегодно. Компоненты применяются в широкой гамме устройств: от простых сканеров до промышленных систем хранения данных и космических аппаратов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
