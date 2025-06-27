«Росэл» запустит производство мобильных пунктов забора крови

Новые мобильные пункты созданы на базе отечественных автобусов и способны за один выезд собрать до 40,5 литров крови. Комплекс оснащен автономной энергосистемой, обеспечивающей бесперебойную работу оборудования в течение восьми часов. Специальный климат-контроль позволяет использовать технику при температурах от -40 до +40°C, что особенно важно для отдаленных регионов.

Оборудование включает современные системы обработки крови и дистанционного мониторинга через платформу интернета вещей IIoT.Istok. Внутри автобуса предусмотрено место для восьми медицинских специалистов, что делает работу комфортной и эффективной.

Как отметили в компании, регистрационное удостоверение подтверждает соответствие комплекса всем требованиям безопасности. Производственные мощности готовы к масштабному выпуску новой техники, которая упростит логистику и ускорит доставку биоматериалов в больницы по всей стране.

Разработка принадлежит НПП «Рубин», входящему в холдинг «Росэл».