«Росэлектроника» импортозаметила чип-резисторы

Новые чип-резисторы выделяются низким температурным коэффициентом сопротивления — всего 5 ppm/°C, что обеспечивает стабильную работу в диапазоне температур от −55 до +100 градусов по Цельсию. Уникальная технология и макетные образцы были разработаны в Научно-исследовательском институте электронно-механических приборов (НИИЭМП), входящем в состав холдинга.

Компоненты созданы на основе тонкопленочной резистивной структуры, что увеличивает их долговечность и надежность. Они могут использоваться в космической и авиационной радиоэлектронной аппаратуре, а также в системах связи, навигации и другой технике, где важны минимальные размеры и высокая надежность.