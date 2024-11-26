«Росэлектроника» импортозаметила чип-резисторы

Опубликовано 26 ноября 2024, 16:531 мин.
«Росэлектроника» импортозаметила чип-резисторыНовая технология повышает надежность техники
Холдинг «Росэлектроника», входящий в состав Ростеха, разработал ультраточные чип-резисторы для поверхностного монтажа на плату. Эти элементы обладают высокой термостабильностью и температурной самокомпенсацией, что делает их незаменимыми в оборудовании для космической и авиационной техники, а также других сложных приложений.
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Новые чип-резисторы выделяются низким температурным коэффициентом сопротивления — всего 5 ppm/°C, что обеспечивает стабильную работу в диапазоне температур от −55 до +100 градусов по Цельсию. Уникальная технология и макетные образцы были разработаны в Научно-исследовательском институте электронно-механических приборов (НИИЭМП), входящем в состав холдинга.
Компоненты созданы на основе тонкопленочной резистивной структуры, что увеличивает их долговечность и надежность. Они могут использоваться в космической и авиационной радиоэлектронной аппаратуре, а также в системах связи, навигации и другой технике, где важны минимальные размеры и высокая надежность.