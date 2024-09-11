«Росэлектроника» начала поставки обновленных станций тропосферной связи

«Гроза» использует технологию отражения сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. Для ее работы требуется минимум две приемо-передающие станции с антеннами диаметром 150 см, которые могут быть установлены на крыше здания, мобильной мачте или треноге.

Обновленный модем в новой версии оборудован модернизированными алгоритмами обработки данных, что позволило почти удвоить скорость передачи по сравнению с предыдущими моделями. Производство оборудования развернуто на НПП «Радиосвязь» в Красноярске при поддержке Фонда развития промышленности.