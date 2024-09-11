«Росэлектроника» начала поставки обновленных станций тропосферной связи

Опубликовано 11 сентября 2024, 15:561 мин.
«Росэлектроника» начала поставки обновленных станций тропосферной связиМодем с нейронными сетями улучшил скорость передачи данных
Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, запустил поставки станций тропосферной связи «Гроза» с новыми цифровыми модемами, использующими нейронные сети. Эти устройства обеспечивают связь на расстоянии до 210 км в труднодоступных районах и поддерживают скорость передачи данных до 45,5 Мбит/с.
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«Гроза» использует технологию отражения сигнала от тропосферы — нижнего слоя атмосферы. Для ее работы требуется минимум две приемо-передающие станции с антеннами диаметром 150 см, которые могут быть установлены на крыше здания, мобильной мачте или треноге.
Обновленный модем в новой версии оборудован модернизированными алгоритмами обработки данных, что позволило почти удвоить скорость передачи по сравнению с предыдущими моделями. Производство оборудования развернуто на НПП «Радиосвязь» в Красноярске при поддержке Фонда развития промышленности.