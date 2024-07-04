Росэлектроника поставила МЧС цифровые станции стандарта DMR

Опубликовано 04 июля 2024, 21:56
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Росэлектроника поставила МЧС цифровые станции стандарта DMRЧто повысило производительность труда
Рязанский радиозавод, входящий в холдинг «Росэлектроника», поставил МЧС России цифровые станции стандарта DMR для специальных автомобилей. Предприятие, при поддержке Фонда развития промышленности, закупило высокотехнологичное оборудование, что повысило производительность труда на 30%.
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Инвестиции в развитие производства составили 55 млн рублей, из которых 30 млн предоставил федеральный ФРП, а 13 млн — региональный фонд. Радиостанции, разработанные инженерами концерна «Созвездие», успешно используются в интересах МЧС, обеспечивая надежную связь в полевых условиях и чрезвычайных ситуациях.
Генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов отметил, что благодаря новому оборудованию удалось повысить производительность труда на 33%. DMR-радиостанции разработаны с учетом российских климатических условий и необходимости расширенной зоны покрытия, что делает их востребованными среди гражданских и силовых ведомств, а также энергетических и транспортных компаний.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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