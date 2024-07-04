Росэлектроника поставила МЧС цифровые станции стандарта DMR

Инвестиции в развитие производства составили 55 млн рублей, из которых 30 млн предоставил федеральный ФРП, а 13 млн — региональный фонд. Радиостанции, разработанные инженерами концерна «Созвездие», успешно используются в интересах МЧС, обеспечивая надежную связь в полевых условиях и чрезвычайных ситуациях.

Генеральный директор Рязанского радиозавода Александр Крутов отметил, что благодаря новому оборудованию удалось повысить производительность труда на 33%. DMR-радиостанции разработаны с учетом российских климатических условий и необходимости расширенной зоны покрытия, что делает их востребованными среди гражданских и силовых ведомств, а также энергетических и транспортных компаний.