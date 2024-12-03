«Росэлектроника» поставила оборудование для синхротрона СКИФ

Волноводные тракты, произведенные Ковылкинским электромеханическим заводом, были поставлены Институту ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Завод входит в состав «Росэлектроники» и является одним из ведущих производителей оборудования для научных исследований. Оборудование предназначено для накопительного кольца СКИФ, в котором пучки электронов движутся по кругу, создавая синхротронное излучение. Это излучение будет использовано на пользовательских станциях для различных научных экспериментов.

Волноводы, произведенные для СКИФ, представляют собой алюминиевые короба длиной от 15 до 20 метров с размерами сечения 584×146 мм. Они обеспечивают передачу электромагнитного поля с частотой 357 МГц и мощностью до 150 кВт, что позволяет поддерживать скорость пучков электронов близкую к скорости света.