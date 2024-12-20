«Росэлектроника» представила комплекс виртуализации для IT-инфраструктуры

В основу комплекса вошли облачная платформа НИИ «Масштаб» и сервер общего назначения Научно-исследовательского центра электронной вычислительной техники (НИЦЭВТ). Новая версия системы виртуализации ЕСР VeiL предназначена для построения отказоустойчивой инфраструктуры на базе серверов архитектуры x86−64. Она позволяет эффективно распределять вычислительные ресурсы и обеспечивать безопасный доступ пользователей к корпоративным информационным системам.

С обновлением до версии 5.1.10 в EСР VeiL появилась улучшенная функция динамического подключения виртуальных машин в домен. Это значительно упрощает управление сетью, ускоряет процесс администрирования и повышает уровень информационной безопасности.