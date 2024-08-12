«Росэлектроника» представила модернизированный комплекс для борьбы с дронами

Комплекс отличается высокой мобильностью и компактными габаритами, что позволяет размещать его на бронетехнике, в рюкзаках или кейсах. Он генерирует помехи по всем рабочим частотам, включая высокие, очень высокие и ультравысокие частоты.

«Лесочек» защищает от минно-взрывных устройств на маршрутах военных колонн и в железнодорожных составах. Новая функция подавления спутниковой навигации и контроля БПЛА актуальна для защиты техники и личного состава, а также для блокировки нежелательных радиосигналов, что важно для обеспечения конфиденциальности.