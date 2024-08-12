Опубликовано 12 августа 2024, 18:57
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«Росэлектроника» представила модернизированный комплекс для борьбы с дронами«Лесочек»
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на форуме «Армия-2024» впервые продемонстрировал модернизированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Лесочек». Новая версия устройства, разработанного Концерном «Созвездие», обеспечивает защиту бронетехники от радиоуправляемых взрывных устройств и подавляет каналы навигации и управления коммерческих БПЛА.
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Комплекс отличается высокой мобильностью и компактными габаритами, что позволяет размещать его на бронетехнике, в рюкзаках или кейсах. Он генерирует помехи по всем рабочим частотам, включая высокие, очень высокие и ультравысокие частоты.
«Лесочек» защищает от минно-взрывных устройств на маршрутах военных колонн и в железнодорожных составах. Новая функция подавления спутниковой навигации и контроля БПЛА актуальна для защиты техники и личного состава, а также для блокировки нежелательных радиосигналов, что важно для обеспечения конфиденциальности.