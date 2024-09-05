«Росэлектроника» представила новые инфракрасные фильтры для тепловизоров

Интерференционные инфракрасные фильтры «Аметист-ИК» включают коротковолновые и длинноволновые блокирующие, а также узкополосные и полосовые фильтры. Они сохраняют рабочие свойства в температурном диапазоне от −60 до +70 градусов Цельсия и при высокой влажности до 98%, обеспечивая надежное функционирование в сумерках, темноте, тумане и задымлении.

Фильтры обеспечивают четкое изображение в спектральном диапазоне от 2 до 20 мкм и легко монтируются на любые объективы. По словам Александры Кряжевой, заместителя генерального директора НИИ «Гириконд», новые изделия обладают характеристиками, сопоставимыми с ведущими зарубежными аналогами и могут стать основными в оптоэлектронном приборостроении.