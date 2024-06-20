«Росэлектроника» представила новый комплекс съемки для подводных аппаратов

Система, разработанная специалистами НИИ телевидения, включает в себя передовые IP- или AHD-камеры, мощные светодиодные светильники для работы в глубоководных условиях, а также блок управления и индикации. Она предназначена для использования в научных исследованиях, геологической разведке и спасательных операциях.

Камеры обеспечивают высокое разрешение до 2048×1536 пикселей и адаптированы к различным скоростям передвижения аппаратов. В новом комплексе реализованы инновационные режимы управления светом и съемкой, что позволяет повысить качество изображения и снизить энергопотребление.