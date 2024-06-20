«Росэлектроника» представила новый комплекс съемки для подводных аппаратов

Опубликовано 20 июня 2024, 19:20
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«Росэлектроника» представила новый комплекс съемки для подводных аппаратовОн способен работать на глубине до 6000 метров
На Международном военно-морском салоне «Флот-2024» холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил обновленный комплекс для фото- и видеосъемки подводных аппаратов. Это оборудование способно работать на глубинах до 6000 метров и обеспечивать высококачественное изображение с углом обзора до 52 градусов.
Система, разработанная специалистами НИИ телевидения, включает в себя передовые IP- или AHD-камеры, мощные светодиодные светильники для работы в глубоководных условиях, а также блок управления и индикации. Она предназначена для использования в научных исследованиях, геологической разведке и спасательных операциях.
Камеры обеспечивают высокое разрешение до 2048×1536 пикселей и адаптированы к различным скоростям передвижения аппаратов. В новом комплексе реализованы инновационные режимы управления светом и съемкой, что позволяет повысить качество изображения и снизить энергопотребление.