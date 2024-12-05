«Росэлектроника» создала систему для прогнозирования природных катаклизмов

Как сообщили в госкорпорации, модуль «Прогнозирование» интегрирован в комплекс мониторинга метеорологической и ледовой обстановки. Он собирает гидрометеорологическую и геофизическую информацию с космических аппаратов, анализирует данные о температуре суши и моря, воздушных потоках и движении земной коры. На основе этой информации система автоматически рассчитывает вероятность катаклизмов.

По словам генерального директора НИИ телевидения Алексея Никитина, модуль не заменяет полностью работу метеорологов, но значительно упрощает их задачи. Система на ранних стадиях фиксирует зарождение опасных природных явлений и подает сигнал об их возможной угрозе.

Сейчас специалисты завершают настройку программного обеспечения и сертификацию оборудования. Первые поставки системы планируются на конец 2024 года.