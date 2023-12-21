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В России
22:24, 21 декабря 2023
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"Росэнергоатом" заменит импортное ПО для АЭС

Проект обойдется почти в 0,5 миллиарда рублей

Концерн «Росэнергоатом» заменит импортный программный комплекс PI System в своей деятельности по производству электроэнергии. Вместо системы производства американской OSIsoft будет разработан и внедрен новый аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий анализ операций производства на АЭС, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов», пишет ТАСС.

"Росэнергоатом" заменит импортное ПО для АЭС

© Ferra.ru

Проект, который планируется завершить во втором квартале 2027 года, обойдется почти в 0,5 миллиарда рублей. Новая система должна обеспечить работу более чем 400 пользователей одновременно, контролировать более 1 миллиона единиц оборудования и хранить данные не менее 30 лет. Кроме того, она должна быть катастрофоустойчивой, например, отказ одного из компонентов не должен нарушить сбор технологической информации.

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