"Росэнергоатом" заменит импортное ПО для АЭС

Проект, который планируется завершить во втором квартале 2027 года, обойдется почти в 0,5 миллиарда рублей. Новая система должна обеспечить работу более чем 400 пользователей одновременно, контролировать более 1 миллиона единиц оборудования и хранить данные не менее 30 лет. Кроме того, она должна быть катастрофоустойчивой, например, отказ одного из компонентов не должен нарушить сбор технологической информации.