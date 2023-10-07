Росгидромет получит больше миллиарда на поддержку суперкомпьютера

Российская система зональных метеорологических прогнозов для авиации выполняет свою работу на основе суперкомпьютера.

На каждый год буду выделяться по 531,7 миллионов рублей в которые входят 481 миллионов рублей на поддержку суперкомпьютера и 50,7 миллионов рублей на развитие метеорологической системы зональных прогнозов для авиации.

В 2022 году Россию отключили в одностороннем порядке от международной системы SADIS в рамках которой происходила передача метеорологических данных для международной аэронавигации.