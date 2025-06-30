В России
Опубликовано 30 июня 2025, 20:44
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«Росгосстрах» обновил парк техники отечественными компьютерами

Более 1000 рабочих мест оснастили мини-ПК Kvadra
Компания «Росгосстрах» обновила парк компьютерной техники в своих офисах, установив более тысячи мини-ПК отечественного производства. Новые устройства Kvadra от компании Yadro были поставлены в 30 региональных подразделений страховой компании.
«Росгосстрах» обновил парк техники отечественными компьютерами

© Ferra.ru

Обновление техники проведено в рамках повышения эффективности и удобства рабочих процессов. Всего было поставлено 1 129 новых мини-компьютеров. Переход на российское оборудование стал возможен благодаря сотрудничеству с брендом Kvadra, входящим в состав технологической компании Yadro.

Мини-ПК Kvadra Tau mini отличаются компактностью и низким уровнем шума. Устройства подходят для подключения к широкому спектру периферийных устройств и предназначены для офисной работы.

Для новых компьютеров также разработано собственное программное обеспечение kvadraBIOS, которое помогает оптимизировать использование ресурсов и улучшить работу с корпоративными сетями.

Все устройства произведены на российском предприятии полного цикла «Ядро Фаб Дубна».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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