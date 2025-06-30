«Росгосстрах» обновил парк техники отечественными компьютерами

Опубликовано 30 июня 2025, 20:441 мин.
«Росгосстрах» обновил парк техники отечественными компьютерамиБолее 1000 рабочих мест оснастили мини-ПК Kvadra
Компания «Росгосстрах» обновила парк компьютерной техники в своих офисах, установив более тысячи мини-ПК отечественного производства. Новые устройства Kvadra от компании Yadro были поставлены в 30 региональных подразделений страховой компании.
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Обновление техники проведено в рамках повышения эффективности и удобства рабочих процессов. Всего было поставлено 1 129 новых мини-компьютеров. Переход на российское оборудование стал возможен благодаря сотрудничеству с брендом Kvadra, входящим в состав технологической компании Yadro.
Мини-ПК Kvadra Tau mini отличаются компактностью и низким уровнем шума. Устройства подходят для подключения к широкому спектру периферийных устройств и предназначены для офисной работы.
Для новых компьютеров также разработано собственное программное обеспечение kvadraBIOS, которое помогает оптимизировать использование ресурсов и улучшить работу с корпоративными сетями.
Все устройства произведены на российском предприятии полного цикла «Ядро Фаб Дубна».