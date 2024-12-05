Росимущество обратилось к ИИ для приватизации госимущества

Сервисы, разработанные на отечественной платформе «Гостех», анализируют большие объемы данных, чтобы оценить каждый объект. ИИ учитывает его характеристики, назначение и потенциальную окупаемость. После анализа сервис предоставляет рекомендации о том, стоит ли приватизировать объект или управлять им другим способом.

По словам Бучнева, все программные продукты разработаны в рамках государственной программы по переходу на российские технологии, что также способствует улучшению технологической независимости страны.