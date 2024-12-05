Росимущество обратилось к ИИ для приватизации госимущества

Опубликовано 05 декабря 2024, 19:471 мин.
Росимущество обратилось к ИИ для приватизации госимуществаНовые технологии помогают принимать решения по продаже объектов
Начальник управления инвестиционных отношений Росимущества Павел Бучнев сообщил, что ведомство начало применять для процесса приватизации инновационные сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Эти технологии помогают определить, какие объекты федеральной собственности выгодно продать, а какие лучше оставить для использования в хозяйственном обороте.
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Сервисы, разработанные на отечественной платформе «Гостех», анализируют большие объемы данных, чтобы оценить каждый объект. ИИ учитывает его характеристики, назначение и потенциальную окупаемость. После анализа сервис предоставляет рекомендации о том, стоит ли приватизировать объект или управлять им другим способом.
По словам Бучнева, все программные продукты разработаны в рамках государственной программы по переходу на российские технологии, что также способствует улучшению технологической независимости страны.