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13:05, 12 ноября 2023
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Роскачество и RuStore назвали лучшие приложения для устройств на Android

В нескольких категориях

На сессии «Доверие как основа здорового бизнеса» Международного форума «Всемирный день качества - 2023», Роскачество и магазин приложений RuStore объявили победителей в семи номинациях лучших Android-приложений, сообщение опубликовано на официальном сайте Роскачества.

Лучшим в категории «Заказ такси» признан Yandex GO, в «Маркетплейсах» лидирует Ozon, а в сфере «Онлайн-аптек» — СБЕР ЕАПТЕКА. В других категориях также отмечены приложения: МойОфис Документы («Офисные приложения»), VK Звонки («Видеосвязь»), ВкусВилл («Доставка продуктов») и Авиасейлс («Покупка авиабилетов»).

При определении лучших приложений учитывались безопасность, удобство, функциональность, и защита персональных данных. Критерии включали функциональные возможности, удобство использования, информационную безопасность и этичность обработки персональных данных. Результаты исследований мобильных приложений и сервисов доступны на rskrf.ru.

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