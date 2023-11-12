Роскачество и RuStore назвали лучшие приложения для устройств на Android

Лучшим в категории «Заказ такси» признан Yandex GO, в «Маркетплейсах» лидирует Ozon, а в сфере «Онлайн-аптек» — СБЕР ЕАПТЕКА. В других категориях также отмечены приложения: МойОфис Документы («Офисные приложения»), VK Звонки («Видеосвязь»), ВкусВилл («Доставка продуктов») и Авиасейлс («Покупка авиабилетов»).

При определении лучших приложений учитывались безопасность, удобство, функциональность, и защита персональных данных. Критерии включали функциональные возможности, удобство использования, информационную безопасность и этичность обработки персональных данных. Результаты исследований мобильных приложений и сервисов доступны на rskrf.ru.