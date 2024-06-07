Роскомнадзор разработал приложение для проверки качества связи

С помощью «Просети» пользователи смогут измерять скорость интернет-соединения, получать информацию о доступности ресурсов в интернете и проверять, не заблокирован ли сайт или сервис. Приложение позволяет определить скорости получения и передачи данных, а также значение пинг, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Процесс проверки начинается после нажатия кнопки «Старт». Результаты теста отображаются на дисплее, предоставляя полную информацию о параметрах подключения. Для проверки доступности ресурсов необходимо ввести их адрес во вкладке «Доступность ресурса».

Таким образом, «Просеть» предоставляет удобный и эффективный инструмент для контроля качества связи, отвечая потребностям российских пользователей.