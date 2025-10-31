Роскомнадзор сообщил о снижении числа утечек данных

Опубликовано 31 октября 2025, 14:211 мин.
Роскомнадзор сообщил о снижении числа утечек данныхОбъем сократился в 14 раз
Роскомнадзор зафиксировал значительное снижение масштабов утечек персональных данных в текущем году. По данным главы ведомства Андрея Липова, с начала 2025 года было зарегистрировано 103 инцидента, которые затронули 50 миллионов записей.
Для сравнения, за весь предыдущий 2024 год количество фактов утечек составило 135, а общий объем скомпрометированной информации достиг 710 миллионов записей. Таким образом, в текущем году наблюдается сокращение как по количеству инцидентов, так и, что более значительно, по объему пострадавших данных.
По словам Липова, положительная динамика связана с тем, что компании стали более ответственно подходить к защите информации.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин обозначил приоритеты в борьбе с мошенничеством на 2026 год. Среди основных направлений — разработка образовательных программ для уязвимых групп населения и обучение предпринимателей цифровой безопасности.