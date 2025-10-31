Роскомнадзор сообщил о снижении числа утечек данных

Для сравнения, за весь предыдущий 2024 год количество фактов утечек составило 135, а общий объем скомпрометированной информации достиг 710 миллионов записей. Таким образом, в текущем году наблюдается сокращение как по количеству инцидентов, так и, что более значительно, по объему пострадавших данных.

По словам Липова, положительная динамика связана с тем, что компании стали более ответственно подходить к защите информации.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин обозначил приоритеты в борьбе с мошенничеством на 2026 год. Среди основных направлений — разработка образовательных программ для уязвимых групп населения и обучение предпринимателей цифровой безопасности.