Роскомнадзор упростит процедуру учета интернет-рекламы

По ее словам, внесены изменения в вопросы вечной отчетности и размещения токенов. Несмотря на ужесточение требований к законодательным актам, новые поправки призваны облегчить участие на рекламном рынке.

С 1 сентября 2022 года вся интернет-реклама должна быть помечена соответствующей надписью, за исключением рекламы собственных товаров. Она также должна содержать информацию о рекламодателе или сайте, пишет ТАСС.

Для учета и обработки данных о рекламе создан Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), в который включены сведения о рекламодателях, рекламораспространителях и других участниках рекламного процесса.