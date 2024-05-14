Роскомнадзор упростит процедуру учета интернет-рекламы

Опубликовано 14 мая 2024, 22:13
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Роскомнадзор упростит процедуру учета интернет-рекламыВнесены изменения в вопросы вечной отчетности
Роскомнадзор анонсировал изменения в нормативные акты, регулирующие учет интернет-рекламы. Изменения направлены на улучшение доступности и удобства процесса предоставления данных и присвоения идентификатора рекламы. Об этом сообщила Мария Смелянская, представитель ведомства.
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По ее словам, внесены изменения в вопросы вечной отчетности и размещения токенов. Несмотря на ужесточение требований к законодательным актам, новые поправки призваны облегчить участие на рекламном рынке.
С 1 сентября 2022 года вся интернет-реклама должна быть помечена соответствующей надписью, за исключением рекламы собственных товаров. Она также должна содержать информацию о рекламодателе или сайте, пишет ТАСС.
Для учета и обработки данных о рекламе создан Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), в который включены сведения о рекламодателях, рекламораспространителях и других участниках рекламного процесса.