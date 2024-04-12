Роскомнадзор внедрит ИИ в свою работу

Опубликовано 12 апреля 2024, 15:07
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Роскомнадзор внедрит ИИ в свою работуДля более эффективного мониторинга сети
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство активно исследует применение технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) для решения своих задач. Основной упор делается на построение моделей и обучение нейронных сетей. Эта работа проводится в рамках центров компетенций и научно-технических советов при Главном радиочастотном центре. Целью таких усилий является более эффективный мониторинг сети, особенно с учетом роста количества запрещенного и деструктивного контента.
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Специалисты отмечают, что развитие технологий генерации и распространения информации требует более точного и оперативного контроля. В этой связи Роскомнадзор ищет наиболее оптимальные решения, включая использование искусственного интеллекта. Подобные технологии становятся все доступнее, и их комбинирование позволяет более эффективно решать поставленные задачи.
В пресс-службе отметили важность быстрого реагирования на изменения в информационном пространстве, что требует постоянного совершенствования методов мониторинга и анализа. Использование технологий на основе искусственного интеллекта открывает новые возможности для борьбы с негативными явлениями в сети.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева