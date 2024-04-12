Роскомнадзор внедрит ИИ в свою работу

Специалисты отмечают, что развитие технологий генерации и распространения информации требует более точного и оперативного контроля. В этой связи Роскомнадзор ищет наиболее оптимальные решения, включая использование искусственного интеллекта. Подобные технологии становятся все доступнее, и их комбинирование позволяет более эффективно решать поставленные задачи.

В пресс-службе отметили важность быстрого реагирования на изменения в информационном пространстве, что требует постоянного совершенствования методов мониторинга и анализа. Использование технологий на основе искусственного интеллекта открывает новые возможности для борьбы с негативными явлениями в сети.