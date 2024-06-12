Роскомнадзор введет автоматическую блокировку всех звонков из-за границы

Опубликовано 12 июня 2024, 16:45
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Роскомнадзор введет автоматическую блокировку всех звонков из-за границыНа фоне увеличения количества мошеннических звонков
Роскомнадзор рассматривает возможность автоматической блокировки всех звонков из-за границы в связи с увеличением количества мошеннических звонков из других стран. Абоненты смогут выбрать: блокировать все международные звонки или принимать только от контактов из своего списка.
В пресс-службе регулятора сообщили, что фиксируется многократный рост мошеннических звонков на сети российских операторов связи. Для защиты своих абонентов операторы могут внедрить блокировку международных вызовов по умолчанию.
При этом у пользователей будет возможность настроить приём звонков: либо полностью оградить себя от вызовов из-за рубежа, либо принимать звонки только от контактов из списка. Роскомнадзор прорабатывает нормативно-правовые аспекты этой инициативы для усиления мер безопасности клиентов, отметили в пресс-службе.