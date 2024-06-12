Роскомнадзор введет автоматическую блокировку всех звонков из-за границы

В пресс-службе регулятора сообщили, что фиксируется многократный рост мошеннических звонков на сети российских операторов связи. Для защиты своих абонентов операторы могут внедрить блокировку международных вызовов по умолчанию.

При этом у пользователей будет возможность настроить приём звонков: либо полностью оградить себя от вызовов из-за рубежа, либо принимать звонки только от контактов из списка. Роскомнадзор прорабатывает нормативно-правовые аспекты этой инициативы для усиления мер безопасности клиентов, отметили в пресс-службе.