Роскосмос будет развивать космический туризм на новой орбитальной станции

Строительство новой станции уже началось. Согласно утвержденному графику, развёртывание РОС на околополярной орбите продлится с 2027 по 2033 год. Первым в космос отправится научно-энергетический модуль — его запуск запланирован на конец 2027 года.

В течение следующих трех лет к станции присоединят универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули. Они составят основу РОС. На втором этапе, с 2031 по 2033 год, станцию дополнят двумя целевыми модулями, что расширит ее возможности.