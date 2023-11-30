Роскосмос будет сотрудничать с частными космическими компаниями

Роскосмос будет сотрудничать с частными космическими компаниямиБез этого не может развиваться экономика
Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса, объявил о стратегическом взаимодействии с частными космическими предприятиями России. В интервью ТАСС он подчеркнул, что помимо программы "Сфера" госкорпорация будет активно сотрудничать с частными фирмами, имеющими планы по созданию собственных космических группировок.
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Борисов отметил растущий интерес к космическим услугам, превышающий средний мировой экономический рост. Подчеркнув важность этого направления, он подчеркнул, что Россия стремится к активному участию в мировой космической деятельности.
Глава Роскосмоса подчеркнул невозможность развития современной экономики без космической инфраструктуры, предоставляющей услуги связи, навигации и мониторинга Земли. По его словам, Россия активно работает над расширением спектра космических услуг в партнерстве с частными космическими предприятиями, готовясь к созданию спутниковых группировок.