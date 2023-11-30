Роскосмос будет сотрудничать с частными космическими компаниями

Борисов отметил растущий интерес к космическим услугам, превышающий средний мировой экономический рост. Подчеркнув важность этого направления, он подчеркнул, что Россия стремится к активному участию в мировой космической деятельности.

Глава Роскосмоса подчеркнул невозможность развития современной экономики без космической инфраструктуры, предоставляющей услуги связи, навигации и мониторинга Земли. По его словам, Россия активно работает над расширением спектра космических услуг в партнерстве с частными космическими предприятиями, готовясь к созданию спутниковых группировок.