В России
13:23, 30 ноября 2023
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Роскосмос будет сотрудничать с частными космическими компаниями

Без этого не может развиваться экономика

Юрий Борисов, генеральный директор Роскосмоса, объявил о стратегическом взаимодействии с частными космическими предприятиями России. В интервью ТАСС он подчеркнул, что помимо программы "Сфера" госкорпорация будет активно сотрудничать с частными фирмами, имеющими планы по созданию собственных космических группировок.

Роскосмос будет сотрудничать с частными космическими компаниями

© Ferra.ru

Борисов отметил растущий интерес к космическим услугам, превышающий средний мировой экономический рост. Подчеркнув важность этого направления, он подчеркнул, что Россия стремится к активному участию в мировой космической деятельности.

Глава Роскосмоса подчеркнул невозможность развития современной экономики без космической инфраструктуры, предоставляющей услуги связи, навигации и мониторинга Земли. По его словам, Россия активно работает над расширением спектра космических услуг в партнерстве с частными космическими предприятиями, готовясь к созданию спутниковых группировок.

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