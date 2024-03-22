Роскосмос и частные компании создадут сеть спутниковой связи

Опубликовано 22 марта 2024, 18:44
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Роскосмос и частные компании создадут сеть спутниковой связиИ не только
Госкорпорация Роскосмос в своем Telegram-канале сообщил о заключении стратегическое соглашение с компаниями ОКБ «Пятое Поколение» и Спутниковой системы «Гонец». У сторон в планах совместно разработать спутниковую систему связи с привлечением инвестиций частных инвесторов.
Госкорпорация отметила, что планируется создание как космического, так и наземного оборудования для новой системы, а также формирование операторских функций и коммерческую реализацию проекта. Сотрудничество предполагает использование радиочастотного спектра и организацию информационного взаимодействия.
Документ был подписан заместителем генерального директора Роскосмоса Андреем Ельчаниновым, генеральным директором ОКБ «Пятое Поколение» Олегом Кусь и генеральным директором Спутниковой системы «Гонец» Павлом Черенковым.
Это соглашение открывает перспективы для создания современной и эффективной системы связи, которая будет способствовать развитию космической отрасли России и привлечению частных инвестиций.
Источник:Госкорпорация Роскосмос
Автор:Ингела Воробьева
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