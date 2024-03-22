Роскосмос и частные компании создадут сеть спутниковой связи

Госкорпорация отметила, что планируется создание как космического, так и наземного оборудования для новой системы, а также формирование операторских функций и коммерческую реализацию проекта. Сотрудничество предполагает использование радиочастотного спектра и организацию информационного взаимодействия.

Документ был подписан заместителем генерального директора Роскосмоса Андреем Ельчаниновым, генеральным директором ОКБ «Пятое Поколение» Олегом Кусь и генеральным директором Спутниковой системы «Гонец» Павлом Черенковым.

Это соглашение открывает перспективы для создания современной и эффективной системы связи, которая будет способствовать развитию космической отрасли России и привлечению частных инвестиций.