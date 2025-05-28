В России
Опубликовано 28 мая 2025, 22:34
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Роскосмос и МГТУ имени Баумана договорились о создании сотни малых спутников

Создадут компактные спутники для разных космических задач
Холдинг «Российские космические системы», входящий в госкорпорацию Роскосмос, и Московский государственный технический университет имени Баумана объявили о начале совместного проекта по созданию 100 малых космических спутников формата CubeSat. Соглашение о научно-техническом сотрудничестве уже подписано.
Роскосмос и МГТУ имени Баумана договорились о создании сотни малых спутников

© Ferra.ru

В рамках проекта планируется разработка и производство компактных спутников, основанных на платформе CubeSat, разработанной в МГТУ. Эти спутники будут использоваться для различных целей, включая тестирование новых технологий и поддержку существующих спутниковых группировок.

В госкорпорации отметили, что спутники будут формата 6U — это стандарт, который сочетает в себе небольшой вес и достаточный объем для установки полезной нагрузки. Такой формат позволяет оптимально сочетать компактность и функциональность.

Кроме того, в сотрудничестве планируется создание специализированного оборудования для наноспутников. В числе разрабатываемых приборов — оптические системы, метеорологические научные аппараты, а также устройства для ретрансляции сигналов и навигации.