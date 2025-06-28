Роскосмос и Росреестр расширят сотрудничество в сфере космических данных

Роскосмос планирует увеличить объем предоставляемых снимков, а также повысить их точность. К 2026 году разрешение составит 1 метр, а к 2033 году — не хуже 20 сантиметров. Это позволит улучшить качество карт и ускорить их обновление.

Росреестр использует данные ДЗЗ для мониторинга изменений на территории России. Интеграция с платформой «Национальная система пространственных данных» (НСПД) помогает поддерживать актуальность карт и сокращать затраты на их создание. По словам Скуфинского, это также ускоряет работу госорганов, предоставляя им свежую информацию в автоматическом режиме.