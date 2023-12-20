Роскосмос: инновации позволят сократить подготовку ракет космического назначения

Также инновации повлияют на повышение автоматизации процессов, учитывая рост информационных технологий.

Лопатин отметил, что современный процесс подготовки ракет-носителей уже оптимизирован, но возможности для дальнейшего улучшения есть. Он подчеркнул, что при этом нет операций, от которых можно было бы полностью отказаться, но инновационный подход может значительно ускорить процесс подготовки.

Эти шаги в области космической технологии могут оказать существенное влияние на улучшение и ускорение работы с космическими ракетами, что отразится на повышении эффективности и безопасности запусков.