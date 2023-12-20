Роскосмос: инновации позволят сократить подготовку ракет космического назначения

Роскосмос: инновации позволят сократить подготовку ракет космического назначенияТакже повлияет на автоматизацию процессов
Заместитель генерального директора Роскосмоса, Александр Лопатин, обозначил возможность сокращения цикла предстартовой подготовки перспективных ракет космического назначения. Он уточнил, что такой результат станет возможным благодаря использованию инновационных решений, направленных на усовершенствование конструкции и технологии подготовки ракет-носителей, пишет ТАСС.
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Также инновации повлияют на повышение автоматизации процессов, учитывая рост информационных технологий.
Лопатин отметил, что современный процесс подготовки ракет-носителей уже оптимизирован, но возможности для дальнейшего улучшения есть. Он подчеркнул, что при этом нет операций, от которых можно было бы полностью отказаться, но инновационный подход может значительно ускорить процесс подготовки.
Эти шаги в области космической технологии могут оказать существенное влияние на улучшение и ускорение работы с космическими ракетами, что отразится на повышении эффективности и безопасности запусков.