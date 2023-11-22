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22:56, 22 ноября 2023
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Роскосмос: кандидаты в космонавты пройдут обучение по ИИ

На РОС широко будет использоваться ИИ

В рамках набора кандидатов в космонавты от Роскосмоса вводится новый образовательный курс – обучение по искусственному интеллекту (ИИ). Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Максим Харламов, подчеркнул, что будущие кандидаты, отобранные в отряд космонавтов, пройдут этот курс в рамках общекосмической подготовки, пишет ТАСС.

Роскосмос: кандидаты в космонавты пройдут обучение по ИИ

© Ferra.ru

Харламов отметил, что использование искусственного интеллекта становится всё более распространенным в космических программах. Он подчеркнул, что осведомленный и образованный космонавт должен понимать роль ИИ в космических миссиях.

Начальник Центра подчеркнул, что на Российской орбитальной станции (РОС) широко будет использоваться искусственный интеллект. Он отметил, что главной задачей будет обеспечение работы станции и поддержка деятельности космонавтов в космосе.

Это нововведение в обучении космонавтов станет важным шагом в подготовке, предоставив им знания о роли и применении ИИ в космических миссиях.

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