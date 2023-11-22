Роскосмос: кандидаты в космонавты пройдут обучение по ИИ

Роскосмос: кандидаты в космонавты пройдут обучение по ИИНа РОС широко будет использоваться ИИ
В рамках набора кандидатов в космонавты от Роскосмоса вводится новый образовательный курс – обучение по искусственному интеллекту (ИИ). Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Максим Харламов, подчеркнул, что будущие кандидаты, отобранные в отряд космонавтов, пройдут этот курс в рамках общекосмической подготовки, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Харламов отметил, что использование искусственного интеллекта становится всё более распространенным в космических программах. Он подчеркнул, что осведомленный и образованный космонавт должен понимать роль ИИ в космических миссиях.
Начальник Центра подчеркнул, что на Российской орбитальной станции (РОС) широко будет использоваться искусственный интеллект. Он отметил, что главной задачей будет обеспечение работы станции и поддержка деятельности космонавтов в космосе.
Это нововведение в обучении космонавтов станет важным шагом в подготовке, предоставив им знания о роли и применении ИИ в космических миссиях.