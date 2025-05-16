«Роскосмос» модернизирует спутники «Луч» для работы на высоте 20 тыс. км

Опубликовано 16 мая 2025, 09:471 мин.
«Роскосмос» модернизирует спутники «Луч» для работы на высоте 20 тыс. кмАппараты построят на платформе «Экспресс-1000К»
Компания «Решетнёв», входящая в госкорпорацию «Роскосмос», разрабатывает модернизированную версию спутниковой системы «Луч». Обновлённые аппараты «Луч-5ВМ» смогут работать на высотах до 20 000 км, что в десять раз превышает текущие возможности системы.
© Ferra.ru
Как сообщили в «Роскосмосе», основная задача «Луча» — обеспечивать связь между низкоорбитальными космическими аппаратами и наземными станциями управления. Сейчас система обслуживает орбиты высотой до 2 000 км, но после модернизации её зона действия расширится. Это позволит поддерживать связь с более удалёнными объектами, включая спутники на средних орбитах.
«Луч-5ВМ» создаётся на базе универсальной платформы «Экспресс-1000К».
Ранее в госкорпорации сообщили, что завершились летные испытания спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2, входящих в состав новой космической системы «Ионозонд». Государственная комиссия признала испытания успешными и рекомендовала систему к вводу в эксплуатацию.