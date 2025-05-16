«Роскосмос» модернизирует спутники «Луч» для работы на высоте 20 тыс. км

Как сообщили в «Роскосмосе», основная задача «Луча» — обеспечивать связь между низкоорбитальными космическими аппаратами и наземными станциями управления. Сейчас система обслуживает орбиты высотой до 2 000 км, но после модернизации её зона действия расширится. Это позволит поддерживать связь с более удалёнными объектами, включая спутники на средних орбитах.

«Луч-5ВМ» создаётся на базе универсальной платформы «Экспресс-1000К».

Ранее в госкорпорации сообщили, что завершились летные испытания спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2, входящих в состав новой космической системы «Ионозонд». Государственная комиссия признала испытания успешными и рекомендовала систему к вводу в эксплуатацию.