Роскосмос на выставке "Россия": космос для будущего и МКС "в ваших руках"

Посетители выставки смогут ознакомиться с спутниками, космической техникой и даже попробовать свои силы в управлении (МКС). Они также увидят будущее в области космической технологии, включая новое поколение ракет, такие как "Ангара", "Амур-СПГ" и "Корона", а также макет многоразового крылатого ракетного блока "Крыло-СВ", а также другие космические инновации, отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках выставки будут проведены просветительские программы, посвященные развитию отрасли. На дне открытия обращение к посетителям сделали Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев и космонавты с борта МКС - Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.