Опубликовано 26 марта 2024, 14:43
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Роскосмос назвал даты первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»Она уже вывезена на стартовый комплекс
На космодроме Восточный начались подготовки к запуску первой летной ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». Этот запуск станет началом испытаний космического ракетного комплекса «Амур» на тяжелых ракетах-носителях. Планируется, что запуск состоится в период с 6 по 10 апреля текущего года.
Сегодня ракета была вывезена на стартовый комплекс после успешного завершения испытаний на техническом комплексе космодрома. Решение о продолжении испытаний и запуске было принято в соответствии с результатами успешных тестов.
Роскосмос отметил, что «Ангара-А5» экологически чистая ракета. В отличие от предыдущей модели «Протон-М», она не использует токсичные компоненты топлива, что делает ее более безопасной для окружающей среды.
Представители госкорпорации подчеркнули, что «Ангара» в ближайшем будущем полностью заменит «Протон-М». Этот переход обусловлен не только экологическими, но и техническими преимуществами новой ракеты.