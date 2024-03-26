Роскосмос назвал даты первого пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

Сегодня ракета была вывезена на стартовый комплекс после успешного завершения испытаний на техническом комплексе космодрома. Решение о продолжении испытаний и запуске было принято в соответствии с результатами успешных тестов.

Роскосмос отметил, что «Ангара-А5» экологически чистая ракета. В отличие от предыдущей модели «Протон-М», она не использует токсичные компоненты топлива, что делает ее более безопасной для окружающей среды.

Представители госкорпорации подчеркнули, что «Ангара» в ближайшем будущем полностью заменит «Протон-М». Этот переход обусловлен не только экологическими, но и техническими преимуществами новой ракеты.