Роскосмос назвал полное импортозамещение ключевым при создании спутников

Для спутников планируют применять бортовую аппаратуру на базе российской микроэлектроники. Одновременно продолжается развитие орбитальных группировок для навигации, связи и дистанционного зондирования Земли. Также в космическую отрасль активно привлекают частные компании, добавили в госкорпорации.

Кроме того, в России продолжают мониторинг космического мусора и контроль опасных сближений на орбите. В числе приоритетных направлений остаются пилотируемые полеты, поддержка российского сегмента МКС, разработка Российской орбитальной станции и участие в лунной программе.