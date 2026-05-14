Роскосмос назвал полное импортозамещение ключевым при создании спутников

Опубликовано 14 мая 2026, 14:28
Роскосмос назвал полное импортозамещение ключевым при создании спутниковФокус на отечественную электронику
В Роскосмос в рамках 80-летия создания отечественной ракетно-космической индустрии сообщили, что одной из главных задач при создании спутников остается полный отказ от иностранных комплектующих. В госкорпорации отметили переход к серийному производству космической техники с использованием стандартизированных и унифицированных решений.
Для спутников планируют применять бортовую аппаратуру на базе российской микроэлектроники. Одновременно продолжается развитие орбитальных группировок для навигации, связи и дистанционного зондирования Земли. Также в космическую отрасль активно привлекают частные компании, добавили в госкорпорации.
Кроме того, в России продолжают мониторинг космического мусора и контроль опасных сближений на орбите. В числе приоритетных направлений остаются пилотируемые полеты, поддержка российского сегмента МКС, разработка Российской орбитальной станции и участие в лунной программе.