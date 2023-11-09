Роскосмос не успеет подготовить эксперимент с самозалечивающимся материалом

Он сообщил, что организация эксперимента ведется совместно с Центром подготовки космонавтов и Ракетно-космической корпорацией "Энергия". Эксперимент будет проводиться в два этапа: сначала космонавты проверят функциональность материала на борту Международной космической станции, а затем его испытают за пределами станции.

На данный момент нет точной информации о новом сроке проведения эксперимента. Работы продолжаются, и совместные усилия специалистов позволят установить конкретные сроки, добавил Владимир Кошлаков.

Задача эксперимента заключается в проверке возможности использования самозалечивающихся материалов в космических условиях и их потенциальной практической ценности для будущих миссий.