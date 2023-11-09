Роскосмос не успеет подготовить эксперимент с самозалечивающимся материалом

Роскосмос не успеет подготовить эксперимент с самозалечивающимся материаломО сроках проведения информации пока нет
Генеральный директор Центра Келдыша, который входит в Роскосмос, Владимир Кошлаков во время ХXVII Международной научно-практической конференции "Решетневские чтения" объявил о задержке космического эксперимента с самозалечивающимся наноматериалом, предназначенного для экспедиции белорусской женщины-космонавта. Ранее планировалось, что именно она будет выполнять данный эксперимент, пишет ТАСС.
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Он сообщил, что организация эксперимента ведется совместно с Центром подготовки космонавтов и Ракетно-космической корпорацией "Энергия". Эксперимент будет проводиться в два этапа: сначала космонавты проверят функциональность материала на борту Международной космической станции, а затем его испытают за пределами станции.
На данный момент нет точной информации о новом сроке проведения эксперимента. Работы продолжаются, и совместные усилия специалистов позволят установить конкретные сроки, добавил Владимир Кошлаков.
Задача эксперимента заключается в проверке возможности использования самозалечивающихся материалов в космических условиях и их потенциальной практической ценности для будущих миссий.