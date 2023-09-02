Роскосмос о буднях космонавтов: много экспериментов и передача дел

Роскосмос о буднях космонавтов: много экспериментов и передача делЧто они делали вчера
31 августа российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) продолжили работу в рамках 69-й длительной экспедиции. О буднях космонавтов поведал Роскосмос.
Вот некоторые из мероприятий, проведенных на российском сегменте станции:
Испытание блока управления модуля «Наука» в рамках эксперимента «Напор-Мини РСА», проводится тестирование оптической системы телескопа для получения и передачи видеоизображений земной поверхности с борта МКС на наземные приемные станции.
Проведение эксперимента «Взаимодействие-2» по изучению особенностей поведения экипажа во время длительных космических полетов.
Участие в эксперименте «Пилот-Т», направленном на оценку надежности профессиональной деятельности космонавта в условиях длительного космического полета.
Перенос груза с космического корабля «Прогресс МС-24».
Передача обязанностей по работе на российском сегменте МКС от Андрея Федяева к Константину Борисову.
И многое другое, о чем вы можете прочитать в источнике.
В состав экипажа МКС от Роскосмоса входят космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и Константин Борисов.