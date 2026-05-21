Роскосмос обеспечит Росреестр снимками Земли высокого разрешения

По словам главы Росреестра Олега Скуфинского, к 2032 году ведомство рассчитывает получать космические снимки высокого разрешения. Для плотной городской застройки требуется разрешение 1 метр и выше, а также изображения с детализацией до 20 сантиметров. Сейчас подобных технологий в России пока нет.

В рамках сотрудничества Росреестр сможет использовать не только российские данные, но и снимки дружественных стран, включая Китай. Полученная информация будет применяться в сервисах НСПД для органов власти и бизнеса.