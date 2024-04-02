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В России
Опубликовано 02 апреля 2024, 22:17
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Роскосмос одобрил эскизный проект новой Российской орбитальной станции

Развертывание на орбите начнется в 2027 году
Госкорпорация "Роскосмос" одобрила эскизный проект новой Российской орбитальной станции (РОС), который разработала Ракетно-космическая корпорация "Энергия". Ожидается, что станция станет базой для пилотируемых космических миссий после завершения работы Международной космической станции (МКС).
Роскосмос одобрил эскизный проект новой Российской орбитальной станции

© Ferra.ru

Одной из ключевых особенностей новой станции станет ее модульная архитектура, позволяющая заменять устаревшие модули и продлевать срок ее службы на десятилетия. Станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что обеспечит обзор всей земной поверхности, включая стратегически важные для России территории.

Еще одной особенностью станции является ее высокая энергетика, позволяющая проводить испытания новых технологий, в том числе радиолокаторов и антенных систем большой мощности. Планируется использовать утраченные технологии, такие как силовые гироскопические комплексы, для экономии топлива и поддержания положения станции в пространстве.

Новая орбитальная станция также сможет работать в режиме посещения, что позволит экономить ресурсы. Планируется, что развертывание станции на орбите начнется в период с 2027 по 2032 годы.

Роскосмос одобрил эскизный проект новой Российской орбитальной станции
© Госкорпорация "Роскосмос"