Роскосмос одобрил эскизный проект новой Российской орбитальной станции

Одной из ключевых особенностей новой станции станет ее модульная архитектура, позволяющая заменять устаревшие модули и продлевать срок ее службы на десятилетия. Станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что обеспечит обзор всей земной поверхности, включая стратегически важные для России территории.

Еще одной особенностью станции является ее высокая энергетика, позволяющая проводить испытания новых технологий, в том числе радиолокаторов и антенных систем большой мощности. Планируется использовать утраченные технологии, такие как силовые гироскопические комплексы, для экономии топлива и поддержания положения станции в пространстве.

Новая орбитальная станция также сможет работать в режиме посещения, что позволит экономить ресурсы. Планируется, что развертывание станции на орбите начнется в период с 2027 по 2032 годы.