В России
Опубликовано 04 июня 2026, 05:04
1 мин.

Роскосмос открыл около 500 космических классов в школах

Школьников привлекают к космической отрасли
Роскосмос продолжает развивать систему подготовки будущих специалистов для ракетно-космической отрасли. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, в российских школах уже работают около 420−430 космических классов.
Роскосмос открыл около 500 космических классов в школах

© Ferra.ru

В таких классах учащиеся изучают инженерные дисциплины и знакомятся с практическими аспектами космической сферы. Для общения со школьниками также привлекаются космонавты. Цель программы заключается в том, чтобы заинтересовать молодежь отраслью еще на этапе школьного образования.

Дальнейшее сопровождение будущих специалистов обеспечивают вузы. Консорциум «Созвездие Роскосмоса» объединяет 28 высших учебных заведений, среди которых МГТУ имени Баумана, МФТИ и БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. В Роскосмосе считают, что важную роль в выборе профессии играют наставники и раннее знакомство с прикладными задачами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#образование
,
#Роскосмос
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Роскосмос открыл около 500 космических классов в школах