Роскосмос открыл около 500 космических классов в школах

Опубликовано 04 июня 2026, 05:041 мин.
Роскосмос открыл около 500 космических классов в школахШкольников привлекают к космической отрасли
Роскосмос продолжает развивать систему подготовки будущих специалистов для ракетно-космической отрасли. По словам главы госкорпорации Дмитрия Баканова, в российских школах уже работают около 420−430 космических классов.
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В таких классах учащиеся изучают инженерные дисциплины и знакомятся с практическими аспектами космической сферы. Для общения со школьниками также привлекаются космонавты. Цель программы заключается в том, чтобы заинтересовать молодежь отраслью еще на этапе школьного образования.
Дальнейшее сопровождение будущих специалистов обеспечивают вузы. Консорциум «Созвездие Роскосмоса» объединяет 28 высших учебных заведений, среди которых МГТУ имени Баумана, МФТИ и БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. В Роскосмосе считают, что важную роль в выборе профессии играют наставники и раннее знакомство с прикладными задачами.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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