Роскосмос открыл около 500 космических классов в школах

В таких классах учащиеся изучают инженерные дисциплины и знакомятся с практическими аспектами космической сферы. Для общения со школьниками также привлекаются космонавты. Цель программы заключается в том, чтобы заинтересовать молодежь отраслью еще на этапе школьного образования.

Дальнейшее сопровождение будущих специалистов обеспечивают вузы. Консорциум «Созвездие Роскосмоса» объединяет 28 высших учебных заведений, среди которых МГТУ имени Баумана, МФТИ и БГТУ «Военмех» имени Д. Ф. Устинова. В Роскосмосе считают, что важную роль в выборе профессии играют наставники и раннее знакомство с прикладными задачами.