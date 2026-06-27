Роскосмос предложил создать космический транспорт с ядерной установкой

Документ предусматривает развитие направлений, связанных с технологической независимостью и долгосрочными космическими программами. Среди будущих задач также указано использование Российской орбитальной станции для производства и проведения научных экспериментов.

Кроме того, Роскосмос рассматривает развитие коммерческих услуг на орбите. В планах указаны обслуживание космических аппаратов, управление ими через каналы связи, перемещение между орбитами и изменение параметров полета.

Еще одним направлением станет мониторинг космического пространства, предотвращение опасных сближений объектов и развитие гибридных сетей связи.