Роскосмос предложил создать космический транспорт с ядерной установкой

Опубликовано 27 июня 2026, 19:421 мин.
Роскосмос предложил создать космический транспорт с ядерной установкойПроект рассчитан на период после 2036 года
Роскосмос предложил включить создание космических транспортных средств с ядерной энергетической установкой в число ключевых проектов отрасли после 2036 года. Инициатива отражена в проекте указа о государственной политике России в космической сфере, пишет ТАСС.
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Документ предусматривает развитие направлений, связанных с технологической независимостью и долгосрочными космическими программами. Среди будущих задач также указано использование Российской орбитальной станции для производства и проведения научных экспериментов.
Кроме того, Роскосмос рассматривает развитие коммерческих услуг на орбите. В планах указаны обслуживание космических аппаратов, управление ими через каналы связи, перемещение между орбитами и изменение параметров полета.
Еще одним направлением станет мониторинг космического пространства, предотвращение опасных сближений объектов и развитие гибридных сетей связи.