Роскосмос представил новый трамвай «Кастор»

Глава региона отметил, что трамвай должен зарекомендовать себя в эксплуатации, но уже сделан первый шаг. Транспортное средство обладает мягким ходом, работающим кондиционером и современной системой оплаты проезда.

Этот трамвай стал первым шагом в реформе системы общественного транспорта в Екатеринбурге. Он адаптирован под широкую электросеть города и является единственным экземпляром в мире. Машина спроектирована для маршрутов с высоким пассажиропотоком и обладает вместительностью в 261 человека, а также множеством сидячих мест и специальным местом для маломобильных пассажиров.