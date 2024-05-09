Опубликовано 09 мая 2024, 13:09
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Роскосмос представил новый трамвай «Кастор»В Екатеринбурге
На Усть-Катавском вагоностроительном заводе, входящем в Госкорпорацию «Роскосмос», разработали трехсекционный вагон модели 71−639 «Кастор», который представили в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области и мэр города совершили пробную поездку на новом трамвае, оценив его маневренность и комфорт.
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Глава региона отметил, что трамвай должен зарекомендовать себя в эксплуатации, но уже сделан первый шаг. Транспортное средство обладает мягким ходом, работающим кондиционером и современной системой оплаты проезда.
Этот трамвай стал первым шагом в реформе системы общественного транспорта в Екатеринбурге. Он адаптирован под широкую электросеть города и является единственным экземпляром в мире. Машина спроектирована для маршрутов с высоким пассажиропотоком и обладает вместительностью в 261 человека, а также множеством сидячих мест и специальным местом для маломобильных пассажиров.