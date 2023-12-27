Роскосмос привлек 16 научных организаций к разработке РОС

Роскосмос привлек 16 научных организаций к разработке РОСДля формирования научных задач
Юрий Борисов, глава Роскосмоса, объявил о привлечении 16 научных организаций для формулирования научных задач перед будущей Российской орбитальной станцией (РОС).
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В интервью телеканалу «Россия-24» Борисов отметил, что РОС задумана как непрерывная научная лаборатория для тестирования различных технологий, включая оптические, локационные и инфракрасные системы. На станции планируется продолжение медико-биологических исследований, а также исследования в области разработки новых лекарств и материалов.
Сегодня расширен круг постановщиков задач. 16 ведущих вузов страны привлечены именно к постановке новых научных экспериментов и задач. Постараемся сделать эту работу наиболее эффективной, потому что мы постоянно подвергаемся критике наших коллег из финансово-экономического блока.