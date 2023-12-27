Роскосмос привлек 16 научных организаций к разработке РОС

В интервью телеканалу «Россия-24» Борисов отметил, что РОС задумана как непрерывная научная лаборатория для тестирования различных технологий, включая оптические, локационные и инфракрасные системы. На станции планируется продолжение медико-биологических исследований, а также исследования в области разработки новых лекарств и материалов.