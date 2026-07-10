В России
Опубликовано 10 июля 2026, 20:05
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Роскосмос проведет испытания мобильного комплекса для лучевой терапии

Система предназначена для лечения онкозаболеваний
В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что специалисты госкорпорации планирует начать клинические испытания мобильного комплекса для лучевой терапии онкологических заболеваний. Разработка предназначена для локального воздействия на опухоли без повреждения здоровых тканей и позволяет проводить облучение после хирургического вмешательства, пишет ТАСС.
Роскосмос проведет испытания мобильного комплекса для лучевой терапии

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Комплекс создается в рамках развития проектов Роскосмоса в медицинской сфере. В госкорпорации также сообщили о выпуске коленных протезов с микропроцессорным управлением и разработке оборудования для нефтегазовой отрасли.

Помимо медицинских технологий, предприятия Роскосмоса работают над отечественными решениями для гидроразрыва пласта и систем подводной добычи углеводородов. По словам замглавы Роскосмоса Григория Максимова, развитие таких проектов связано с использованием вертикально интегрированной модели производства.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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