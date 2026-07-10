Роскосмос проведет испытания мобильного комплекса для лучевой терапии

Комплекс создается в рамках развития проектов Роскосмоса в медицинской сфере. В госкорпорации также сообщили о выпуске коленных протезов с микропроцессорным управлением и разработке оборудования для нефтегазовой отрасли.

Помимо медицинских технологий, предприятия Роскосмоса работают над отечественными решениями для гидроразрыва пласта и систем подводной добычи углеводородов. По словам замглавы Роскосмоса Григория Максимова, развитие таких проектов связано с использованием вертикально интегрированной модели производства.