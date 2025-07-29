Роскосмос разработал план затопления МКС

В настоящее время Баканов находится в Хьюстоне, где проходит первая за восемь лет встреча руководителей российского и американского космических агентств. В ходе переговоров планируется обсудить продление эксплуатации МКС, программу перекрестных полетов, а также безопасное затопление станции в заданном районе океана.

В рамках визита делегация Роскосмоса посетит Космический центр имени Линдона Джонсона и производственные мощности компании Boeing. Также запланирована встреча с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов.

Завершится визит осмотром сборочных цехов компании SpaceX.