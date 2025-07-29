В России
Опубликовано 29 июля 2025, 10:13
1 мин.

Роскосмос разработал план затопления МКС

Процесс сведения станции с орбиты займет 2,5 года
Роскосмос завершил разработку проекта по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Как заявил глава корпорации Дмитрий Баканов, весь процесс займет около двух с половиной лет.
Роскосмос разработал план затопления МКС
© Norbert Kowalczyk

В настоящее время Баканов находится в Хьюстоне, где проходит первая за восемь лет встреча руководителей российского и американского космических агентств. В ходе переговоров планируется обсудить продление эксплуатации МКС, программу перекрестных полетов, а также безопасное затопление станции в заданном районе океана.

В рамках визита делегация Роскосмоса посетит Космический центр имени Линдона Джонсона и производственные мощности компании Boeing. Также запланирована встреча с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов.

Завершится визит осмотром сборочных цехов компании SpaceX.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#МКС
,
#Роскосмос