Роскосмос разработал план затопления МКС

Опубликовано 29 июля 2025, 10:131 мин.
Роскосмос разработал план затопления МКСПроцесс сведения станции с орбиты займет 2,5 года
Роскосмос завершил разработку проекта по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты. Как заявил глава корпорации Дмитрий Баканов, весь процесс займет около двух с половиной лет.
В настоящее время Баканов находится в Хьюстоне, где проходит первая за восемь лет встреча руководителей российского и американского космических агентств. В ходе переговоров планируется обсудить продление эксплуатации МКС, программу перекрестных полетов, а также безопасное затопление станции в заданном районе океана.
В рамках визита делегация Роскосмоса посетит Космический центр имени Линдона Джонсона и производственные мощности компании Boeing. Также запланирована встреча с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов.
Завершится визит осмотром сборочных цехов компании SpaceX.