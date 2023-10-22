Роскосмос: штатные спутники «Скиф» начнут изготавливать в следующем году

Роскосмос: штатные спутники «Скиф» начнут изготавливать в следующем годуСейчас разрабатывается эскизный проект
В Госкорпорации "Роскосмос" рассказали, что штатные спутники "Скиф", предназначенные для создания орбитальной группировки, начнут производить уже в следующем году, пишет ТАСС.
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Госкорпорация заключила контракт на разработку и производство первого этапа группировки "Скиф". Она будет состоять из шести космических аппаратов, которые будут работать в среднеорбитальной системе широкополосного доступа в интернет.
На данный момент проводится разработка эскизного проекта, а на следующий год запланировано начало изготовления аппаратов. Эскизный проект планируют завершить до конца текущего года. Пуск спутников запланирован на 2026 и 2027 годы, при этом запущены будут по два спутника на одной ракете-носителе "Союз-2.1б".
Первый аппарат "Скиф-Д" был запущен в рамках федерального проекта "Сфера" в октябре прошлого года. Полная группировка "Скиф" будет состоять из 12 спутников, по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата составляет 1 750 кг и срок его активной службы составит 12 лет.